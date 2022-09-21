宏碁共同創辦人黃少華的親筆簽名聲明挺張善政。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉嫌抄襲，老東家宏碁僅第一時間發聲明，張善政在爆發3周後開記者會說明，也當場出示宏碁共同創辦人黃少華的親筆簽名聲明，黃稱是自己力邀張入宏碁，讚他是肯做事、能做事和誠心做事的人，呼籲別讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才。

黃少華公開聲明指出，當年是他力邀張善正進入宏碁，完全相信張的能力、為人和操守，強調張善政是肯做事、能做事的人，因此幫宏碁建造出世界級的資料中心，讓全世界排名前幾大的雲端服務公司都選擇落腳此處。

「選舉，不就是要選出肯做事、能做事和誠心做事的人嗎？」黃少華直指，選出這樣的人才是國家和地方之福，最後強調：「千萬不要讓選舉的惡招奧步，埋沒掉對台灣有幫助的人才！」

至於宏碁現在的態度、是否跟張有相同共識？張善政強調，宏碁收到農委會的公文後，現在應該正在處裡，自己會全力配合宏碁的作業，但現在不在宏碁，不能幫宏碁講話，數度重申都會全力配合宏碁。