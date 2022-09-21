無黨籍台北市長參選人黃珊珊（見圖）21日提出「永續台北」政策。（劉宗龍攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨接受專訪表示，指揮官王必勝預估開放國門要到十月後，實在太慢了，並強調執政者可能想把境管當籌碼，黃珊珊今再補充，如果全世界只剩下台灣還有大陸以及幾個特殊國家沒有開放，那就不是真正的科學了，不應該以政治干預科學。

黃珊珊表示，台灣目前為止國內還是有疫情發展，可能國外的人對台灣的威脅還沒有國內大，也就是說以前封鎖國境是因為國外疫情比台灣內部嚴重，現在台灣內部情況也不比國外輕。

黃珊珊強調，如果全世界只剩下台灣還有中國大陸還有幾個特殊國家沒有開放，那就不是真正的科學了，目前為止很多民眾想要出去玩，到日本不用被隔離但回來要被隔離，開放國門拖到離選舉愈來愈近，這件事情對國人很不公平。

黃珊珊呼籲，重點是科學不要當成政治操作的工具，以開放國境這種本該以科學判斷的事情，去做對選舉的干預，這部分不應該。

另國民黨前往法院控告前衛福部長、台北市長參選人陳時中疫苗爭議事件涉及瀆職，黃珊珊表示進入提告階段，檢方就要好好調查，提告是人民權利，會不會成立還是要經過法院，尊重法院的調查。