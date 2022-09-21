中華職棒統一獅隊前投手林其緯今年4月間與劉姓妻子發生衝突，劉女打電話向方姓女友人求助，雙方在台南市某飯店兩度發生推擠後互控傷害，但因協商破局，林其緯被台南地檢署依傷害罪嫌起訴，方女則獲不起訴，案移台南地院審理中。
檢警調查，4月17日凌晨，方女接到劉女的電話，聲稱與林發生口角，請對方與其擔任教練的吳姓丈夫前往北區某飯店協助。2人抵達後，在飯店1樓電梯遭林阻擋，林還徒手推擠方女。
隨後，雙方又在飯店門口發生爭執，林再推擠方女，導致方女右側頭部外傷併外傷頭暈、頸部挫傷、右側肩部及右側髖部挫瘀傷、右側胸部挫傷，出現創傷後症候群等傷害。
事後，方女到醫院求診，並向市警五分局提告。警方調閱飯店監視器錄影畫面，發現林曾2度出手推方女，將他移送南檢偵辦。
偵訊時，林其緯坦承與方女發生推擠，但也反控方女傷害。檢方訊問雙方是否和解，他們雖同意協商，但因和解金談不攏破局。檢方偵結後，將林依傷害罪嫌起訴，方女則獲不起訴，案移法院審理中。
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