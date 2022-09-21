中華職棒統一獅隊前投手林其緯涉嫌推傷方姓女子被依傷害罪嫌起訴。（本報資料照片）

中華職棒統一獅隊前投手林其緯今年4月間與劉姓妻子發生衝突，劉女打電話向方姓女友人求助，雙方在台南市某飯店兩度發生推擠後互控傷害，但因協商破局，林其緯被台南地檢署依傷害罪嫌起訴，方女則獲不起訴，案移台南地院審理中。

檢警調查，4月17日凌晨，方女接到劉女的電話，聲稱與林發生口角，請對方與其擔任教練的吳姓丈夫前往北區某飯店協助。2人抵達後，在飯店1樓電梯遭林阻擋，林還徒手推擠方女。

隨後，雙方又在飯店門口發生爭執，林再推擠方女，導致方女右側頭部外傷併外傷頭暈、頸部挫傷、右側肩部及右側髖部挫瘀傷、右側胸部挫傷，出現創傷後症候群等傷害。

事後，方女到醫院求診，並向市警五分局提告。警方調閱飯店監視器錄影畫面，發現林曾2度出手推方女，將他移送南檢偵辦。

偵訊時，林其緯坦承與方女發生推擠，但也反控方女傷害。檢方訊問雙方是否和解，他們雖同意協商，但因和解金談不攏破局。檢方偵結後，將林依傷害罪嫌起訴，方女則獲不起訴，案移法院審理中。