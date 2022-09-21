民進黨台北市長候選人陳時中今公布教育政見；提出「鞏固教學根基」、「培植創新教育」兩大方向，承諾國中小師資足額聘用，降低代理教師比率到符合法規的8％以下、特教仍不能被忽略等政見。

陳時中強調，以前教育目標是要會讀書，現在則是多面向的教育，要學才藝、不同語言、數位，還要注重身心靈發展，讓學生快樂長大。教育不像以前是標準化，現在要因材施教，讓每個人能力發揮到最大。

陳時中今與競選團隊召開「鞏固根基 培植創新」教育政見公佈記者會；在「鞏固教學根基」方面，陳時中承諾，國中小師資足額聘用，降低代理教師比率到符合法規的8％以下，並增補行政人力，減輕教師負擔。

他說，由教育局規劃並共聘足夠的開課師資，符合108課綱多元教學支援；未來市府將逐年增編經費補助幼兒園降低師生比，4年內達致100所幼兒園調降師生比至1比12。

陳時中指出，台北市技術型高中畢業生近9成仍以升學為主，應改善技職體系學用落差，配合108課綱，鼓勵高中高職開放雙向選修課程，並獎勵產業提供高職學生及畢業生職場體驗及實習機會。

至於「培植創新教育」方面，陳時中說，台北市缺乏專為教育而設之園區空間，市府應該要營造創新教育體驗場域，設置「多元創新教育園區」，研編跨階段實驗教育銜接設計，補助開辦學生各類體驗社團活動。

陳時中也承諾強化數位學習環境，提升數位素養，也要深化英語多元沉浸式學習環境，提供未能開設雙語課程學校教學服務，適度解決師資問題；還要擴大國際交換生比例，締結夥伴班級，並擴大辦理英語夏令營等。

提到特教，陳時中強調，不能被忽略。未來市府要健全支持特殊學習需求學生系統，充足助理員補助數額，提高專業陪伴時數，也要引進業師協同教學，提升特殊需求學生就業技能，並強化數位學習扶助服務，協助學習不利學生。