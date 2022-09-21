被譽為「台灣好媳婦」的佩甄與醫美名醫王祚軒結婚14年，集滿「好」字，原本給人婚姻家庭幸福形象，日前凌晨她卻失控發文，難過透露老公沒時間陪她，婚姻疑似觸礁，昨(20日)她接受媒體訪問，被問到和老公起爭執主因為何？她透露是丈夫一心忙工作，到了外地就人間蒸發，說好打電話給她卻爽約，才讓佩甄氣炸。

佩甄14年前嫁做醫生娘，近年因疫情緣故，加上王祚軒在兩岸都有事業，2年前佩甄一度發道別文，不捨送老公去工作，表示：「這次我們決定全家一起到機場送行，原本以為說再見很簡單，沒想到一轉身還是淚崩，這一別就是兩個月，是分開最久的一次」，最後更說：「我會勇敢的面對再次沒有你的生活，也祝你一切順利平安，我和孩子一定會好好的。」最後下Hashtah說：「等你回家喔」、「今天發現原來口罩也可以裝眼淚」。

近日佩甄突然心情低落，在臉書寫下：「不要再問我，為什麼要把時間排這麼滿，因為我不想去想他為什麼沒時間陪我，就這樣」，道盡和老公聚少離多的無奈，直播時又忍不住落淚，坦言因為另一半長期在外地工作，讓她很沒有安全感，好友也一一留言安慰。

對此，據《聯合新聞網》報導，佩甄還原和王祚軒起爭執的導火線是兩人缺乏溝通，她坦言自己金星雙魚，雖然看來樂觀獨立，還是需要老公關注，但王祚軒一去工作就「好像不見了一樣」，原本王祚軒等飛機時說好要打電話給她，最後卻放她空等，讓佩甄落淚說：「這種很基本的都做不到」，而老公當下也在氣頭上，反批她偶爾還是不是會追劇，但夫妻倆現在已經和好，目前真的已經沒事了。