美元強勢，台幣持續貶值，元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華認為，今年第四季美元因為升息，台幣貶值幅度擴大，2022年美元兌台幣匯率為29.81元。2023年上半年美元偏強，預期第一季會來到31.59元，之後回升，後續仍傾向貶值但幅度有限，明年下半年美元強度減弱，預測2023年美元兌台幣匯率為31.22元。

美國經濟比起其他G7國家有較大的正向產出缺口，且有失業率低的情況，致使聯準會有能力採取更加緊縮的貨幣政策，相較歐洲與日本等央行政策可維持較高的利差。假若聯準會快速升息，造成全球經濟硬著陸，而作為主要避險貨幣角色的美元仍有走強的機會。

葉銀華表示，當前新台幣名目有效匯率指數續處36個月移動平均線之上，新台幣匯率仍強於主要貿易對手國貨幣，使短期內新台幣匯率雖見趨貶，之後則有望回升。

另外，考量到台灣保險業資金的國外投資占比已觸頂，海外投資再增有限、台灣經濟有望在明年第二季後回揚，均將支撐新台幣對美元匯率。同時，聯準會在今年數度加碼升息後，明年上半年應會放緩腳步，以便觀察其緊縮政策是否已成功抑制通膨趨勢，使利差因素不再促貶新台幣。

整體而言，新台幣兌美元2022年下半年走勢依然偏弱，預估2022年全年為29.81元，第三、四季匯率分別為30.35元、31.40元，2023年美元兌新台幣匯率為31.22元，各季匯率分別為31.59元、31.39元、31.04元、30.84元。