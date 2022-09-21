震驚全台的長榮大學馬籍女大生命案，嫌犯梁育誌性侵殺人後棄屍在高雄市阿蓮區，一審時高雄橋頭地院認為梁嫌無教化可能，判處死刑，梁嫌上訴至高雄高分院時，梁嫌的辯護律師抗辯一審時未做量刑教化鑑定就判死刑，實在不妥，合議庭決定將梁嫌送量刑鑑定，此期間暫緩開庭。

2020年10月28日，馬來西亞籍的24歲鍾姓女大生獨自離校後，在校外的道路遭到梁嫌擄走，梁嫌先性侵鍾女後勒斃，並將屍體載往高雄市阿蓮區大崗山棄屍，梁嫌遭逮後辯稱無殺人意圖，但檢方認為梁嫌無視鍾女的求救，還性侵後殺害棄屍，依法對梁嫌提起公訴，建請法院判處死刑。

橋頭地院在今年3月18日宣判一審，認為梁嫌沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪，判梁嫌死刑，梁嫌不服判決，上訴至高雄高分院，而鍾女家屬求償2000萬元，由橋頭地院審理。

高雄高分院審理時，梁嫌的辯護律師認為梁嫌沒有送量刑教化鑑定，法官就判定沒有教化可能，實在不妥，合議庭法官討論後，決定將梁嫌送鑑定，初步估算，至少花費10萬元作鑑定，預計需要2、3個月的時間，因此暫緩開庭。