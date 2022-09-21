農委會茶葉改良場近期舉辦2022全國部分發酵茶製茶技術競賽，新北市青農選手機乎囊括半數獎項。（新北市農業局提供）

農委會茶葉改良場近期舉辦2022全國部分發酵茶製茶技術競賽，吸引8縣市、16名茶農代表參賽，新北市派出6名茶農出賽，其中坪林區青農翁依萍獲得條形包種茶組亞軍；淡水區、新店區青農王茂林和周永淯也獲得季軍，青農選手機乎囊括半數獎項。

農業局指出，2022全國部分發酵茶製茶技術競賽吸引宜蘭縣、南投縣、台東縣、台北市、苗栗縣、花蓮縣、桃園市參與，新北市推派坪林區2名、新店區、淡水區、平溪區及林口區各1名茶農參賽，除了較勁技術外，也希望跨縣市經驗交流。

獲得亞軍的翁依萍今36歲，大學主修設計，畢業後返鄉接棒成為第四代茶農，經營著2公頃的「田美茶園」，在父親教導下，她取得中級感官品評證照，並曾在坪林區技術競賽獲得優選獎。翁依萍表示，本次茶菁水分含量高，增加走水困難度，調整萎凋及揉捻時間、觀察現場環境溫濕度是關鍵，2天1夜的製茶比賽真的很考驗抗壓性，這場比賽是她參加過最累的一次，驚訝能獲得亞軍，但也會持續精進自己的技術。

獲得季軍43歲王茂林經營著「新合益農藝芳」個人工作坊，同樣也是傳承父親的茶園管理與製茶技巧，他曾到茶改場學習技術，也曾在2019、2022年獲得製茶技術競賽大小獎項；同樣獲得季軍的36歲周永淯說，他從小耳濡目染父親製茶本領，2014年曾在該競賽中，以28歲最年輕之姿獲得季軍，睽違13年後進入全國賽，再獲得季軍，相當開心，也會繼續精進實力。

新北市農業局長李玟說，新北市致力打造良好的農業生產環境，吸引青年返鄉從農，透過評鑑與製茶技術競賽，也看見新生代的青農輩出，比賽佳績不斷，甚至獲得全國製茶界最高榮譽獎項，相當值得肯定，民眾若對新北茶有興趣，也可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢相關資訊。