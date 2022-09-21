矽品是中部地區最大封測廠，與日月光投控集團全球市佔率28％穩居世界第一。(矽品提供／吳建輝彰化傳真)

簡坤義（右）說，彰化二林廠啟動在即，未來需要大量人才，彰師大工學院人才濟濟，未來共同儲備半導體封測人才，為矽品注入新活力。 。（吳建輝攝）

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密在彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，預估未來8至10年如滿載運轉，投資金額約800億元，為彰化增加7500個工作機會。(本報資料照片)

全球封測大廠矽品精密在彰化中科二林園區新廠，最快在10月就要啟動，21日矽品精密行政長簡坤義現身彰師大，與彰師大合作簽署產學MOU，共育國家級封測菁英人才，簡坤義說，彰化二林廠啟動在即，未來需要大量人才，彰師大工學院人才濟濟，未來共同儲備半導體封測人才，為矽品注入新活力。

彰化縣長王惠美縣府團隊與科技部中部科學園區管理局積極爭取，在跨局處的協助下成功讓矽品落腳在彰化中科二林園區，共取得14.5公頃土地，未來8至10年如滿載運轉，初估投資金額達到800億以上，為彰化帶來7500個工作機會。

彰師大校長陳明飛表示，彰師大雖然是師範學校，但事實上受到少子化衝擊，使得現在從事教職畢業生越來越少，根據統計近年只有20％的畢業生從事教職，因此各學院切和產業需求，順應時代投入各個產業界工作，相信矽品是一個很好的舞台，透過合作管道提早了解封測技術，未來更有機會進入頂端大廠。

簡坤義指出，矽品彰化中科二林廠共分成4期建造，目前第1期1萬2000餘坪廠房已經完工正在收尾階段，未來需要1200位員工，現在已經有700位戰士在各個廠房訓練，只要10月機台進駐後，就能立馬上戰場，等於說二林廠10月就能正式運轉試產。

簡坤義說，彰師大培育人才有目共睹，今年還榮獲英國泰晤士高等教育（THE）「世界大學影響力排名」臺灣大學影響力前10的成績，相信未來與彰師大工學院攜手合作，可望引領培育更多業界優秀菁英，鼓勵所有畢業生都能到矽品，一起建設彰化，相信矽品絕對是彰師大校友很好的舞台。

矽品精密矽品精密是中部最大國際封測廠，所屬投控集團更是封測產業市佔排名第一，而二林廠區針對需求最大的「技術助理」月薪3萬700起跳，若加班後月薪可突破5萬；「設備助理工程師」月薪則3萬7千元起，加班最高可以領到7萬元，已經打趴很多彰化產業。