全球封測大廠矽品精密在彰化中科二林園區新廠，最快在10月就要啟動，21日矽品精密行政長簡坤義現身彰師大，與彰師大合作簽署產學MOU，共育國家級封測菁英人才，簡坤義說，彰化二林廠啟動在即，未來需要大量人才，彰師大工學院人才濟濟，未來共同儲備半導體封測人才，為矽品注入新活力。
彰化縣長王惠美縣府團隊與科技部中部科學園區管理局積極爭取，在跨局處的協助下成功讓矽品落腳在彰化中科二林園區，共取得14.5公頃土地，未來8至10年如滿載運轉，初估投資金額達到800億以上，為彰化帶來7500個工作機會。
彰師大校長陳明飛表示，彰師大雖然是師範學校，但事實上受到少子化衝擊，使得現在從事教職畢業生越來越少，根據統計近年只有20％的畢業生從事教職，因此各學院切和產業需求，順應時代投入各個產業界工作，相信矽品是一個很好的舞台，透過合作管道提早了解封測技術，未來更有機會進入頂端大廠。
簡坤義指出，矽品彰化中科二林廠共分成4期建造，目前第1期1萬2000餘坪廠房已經完工正在收尾階段，未來需要1200位員工，現在已經有700位戰士在各個廠房訓練，只要10月機台進駐後，就能立馬上戰場，等於說二林廠10月就能正式運轉試產。
簡坤義說，彰師大培育人才有目共睹，今年還榮獲英國泰晤士高等教育（THE）「世界大學影響力排名」臺灣大學影響力前10的成績，相信未來與彰師大工學院攜手合作，可望引領培育更多業界優秀菁英，鼓勵所有畢業生都能到矽品，一起建設彰化，相信矽品絕對是彰師大校友很好的舞台。
矽品精密矽品精密是中部最大國際封測廠，所屬投控集團更是封測產業市佔排名第一，而二林廠區針對需求最大的「技術助理」月薪3萬700起跳，若加班後月薪可突破5萬；「設備助理工程師」月薪則3萬7千元起，加班最高可以領到7萬元，已經打趴很多彰化產業。
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