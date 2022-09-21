天風國際證券分析師郭明錤上修對蘋果iPhone 14 Pro系列手機今年下半年的出貨預測，將高價版iPhone 14 Pro系列在整體iPhone 14出貨的占比預測從介於55%～60%調升至介於60%～65%。

知名蘋果分析師郭明錤並預估，在iPhone 14全系列新機中，iPhone 14 Pro Max的出貨占比估將達到30%～35%，成為最受歡迎的新iPhone手機。

蘋果在9月初發表iPhone 14系列手機後，凱基證券就曾出具報告指iPhone 14 Pro Max是最暢銷的機型，此款新機的銷售情況比前一代i13 Pro Max的同期表現更好。

摩根大通也上周發布報告，稱i14 Pro兩款新機的交貨時間已經拉長，顯示需求相當強勁。摩根大通因此給予蘋果股票「優於大盤」評級，目標價為200美元。

券商KeyBanc日前表示，雖然iPhone 14/14 Plus機型的需求乏力，但高價版iPhone 14 Pro/Pro Max普遍賣到缺貨。郭明錤也在日前表示，蘋果已經要求鴻海將iPhone 14產線切換給iPhone 14 Pro機型，相當於將第四季iPhone 14 Pro的產量預測提高約10%。

蘋果股價繼周一大漲2.51%後，周二再漲1.57%，收在156.90美元。

郭明錤在其最新預測中並表示，如果到了11月下旬，新iPhone手機的銷售動能沒有明顯消退，將有助於蘋果提振營收和平均售價（ASP），他預期蘋果可能在10月底公布業績時對10～12月季度發表樂觀的看法，並點名鴻海(2317)、大立光(3008)、工業富聯/鴻準、索尼、LG Innotek、Alps、Minebea、三星顯示器（Samsung Display）等iPhone 14 Pro系列手機主要供應商可望受惠，第四季的營收獲利仍有上調空間。