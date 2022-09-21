在俄羅斯逐漸切斷供應歐洲天然氣之後，市場擔憂燃料採購價還會大漲，同時，有可能會引發期貨交易市場的流動性危機。

由於歐洲各國政府採取的應變措施過於緩慢，造成民怨四起。交易員不滿地表示，目前歐洲期貨市場可說已經失能，將影響現貨交易正常化，導致商品成交價將會更高，通膨也會跟著水漲船高。

俄烏2月底交戰後，天然氣價格開始上漲，一度超過兩倍以上。不過，在7月時曾短暫下修過，但目前還是在高檔徘徊。市場很多做空天然氣的，也被追著要繳交保證金。

通常來說，做空只要拿出10%至15%最低保證金，券商會負責剩下的部分。在過去1年，歐洲燃料價格頻頻上漲，很多企業按照財務計畫來操作，對做壓力與日俱增，被迫追繳更多保證金。因此，有些財力不雄厚公司，早就被斷頭。

但是有愈少人參予期貨市場，流動性不足的威脅就會愈大。所以，從8月下旬開始，歐盟各國政府已伸出援手，幫助一些財務亮起紅燈的公共設施業者，像是德國能源公司Uniper等。

擔心做空燃料相關衍生性金融產品者會出現財務問題，故現在的保證金已經大幅提高至100%，甚至150%，負擔的金額足足多出一個零，例如美國線上期貨交易平台ICE，要求交易荷蘭TTF天然氣期貨時，必須要先繳高達79%保證金。

歐洲最大天然氣貿易業者，屬於挪威政府的Equinor(挪威國家石油)日前指出，若不包括英國在內的歐洲能源公司，至少需要1.5兆歐元，也就是約1.5兆美元，來負擔因天然氣價格飆升所衍生的風險成本。

2007年，美國次貸危機所引發的金融海嘯，整個影響的規模約在1.3兆美元左右。不過，歐洲央行預估，整個要承擔的最大損失，大概只有250億到300億美元之譜。

據悉，為確保資金流動性，歐盟包括英國銀行業者已經將保證金陸續調降，有些甚至降至疫前水準，就是要確保市場夠大，流動性夠好。不過，歐洲央行拒絕發表相關評論。

歐洲央行曾說，隨時會讓市場資金保持順暢。與歐盟一樣，英國政府也宣布一項400億英鎊，約460億美元融資計畫，就是為有特殊資金需求的能源業者所打造。

新加坡原物料交易大廠Trafigura認為，歐洲保證金墊高的問題，造成未平倉合約以及交易量大幅下滑，同時，也影響實體商品交易市場。因為，在實際交易時，還是需要對沖來規避風險。