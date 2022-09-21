日前民進黨籍屏東縣長候選人周春米在造勢大會上，與蘇貞昌等3位前後及現任縣長同台，高喊要「一棒接一棒」，並提出要拿下31萬張選票，誕生屏東縣第一位女性縣長。對此，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉則質疑，經計算後綠營拿下31萬票之下，藍營及中間選民只有15萬票「不知道數字怎麼來」，更提出，縣府與其花錢放煙火弄面子工程，不如節省經費發展當地，當地人的權益絕對比煙火重要。

蘇清泉造勢活動與鄉親握手提出願景。（圖/業者提供）

蘇清泉直言，屏東縣長期由民進黨執政，為國民黨艱困選區，但據縣府人口統計數據，8月底縣內人口已跌破80萬，且有效投票率並非百分百，若以8成5投票人口做計算，本屆縣長選舉投票率約68%，換言之近46萬張選票扣除民進黨高喊的31萬張，中間的15萬票落差還要包含藍營及實質中間選民，這數字怎麼生出來的「真的想不明白！」

大鵬灣施放480秒高空煙火。（圖/業者提供）

大鵬灣9月初施放480秒高空煙火，璀璨煙火驚艷民眾，但同時屏東縣尤以偏鄉地區更缺乏經費及資源，蘇清泉提出，煙火跟兒童的未來發展那樣重要？煙火跟民眾的飽腹那樣實際？相關經費如挪用來作為社會發展用途，對屏東縣發展應更有意義。

蘇清泉強調，施放煙火除招致環團批評，花費大量經費，且又會造成空氣污染。且立法院副院長、民進黨籍台中市長參選人蔡其昌曾提出，為了要讓台中的國中小學童有免費營養午餐，透過「節流」籌措經費，減少市府放煙火式的開銷，「連同黨同志都說要省錢，屏東縣不用嗎？」

煙火過後的大鵬灣整個廢墟養蚊子。（圖/業者提供）

隨著年底選戰進入白熱化，總統蔡英文聯手副總統賴清德及行政院長蘇貞昌，啟動全台輔選，但對於屏東縣的發展，蘇清泉表示，屏縣已由民進黨執政25年，總統、行政院長到前立院院長都是屏東人，但當地家庭平均所得卻是全國倒數第二，六項重大交通建設也尚未動工。屏東的大學畢業生有多數都選擇到外縣市工作，農漁產品因政治因素一再受限虧損，這些政績能深獲肯定嗎？

在2021年底的四項公投中，屏縣均為「不同意」票數大於「同意」票，縣長潘孟安更公開表示，公投並非政黨對決，而是對於價值的判定，對此，蘇清泉質疑，屏東縣長選舉不是藍綠對決，是選民對於屏東未來的判定，放煙火活動辦完了，然後民眾獲得什麼？而在之前的颱風中，屏東雖沒有災情，但花了1.7億元啟用的農業物產館竟淹水，以上種種，期望選民投票時做出正確選擇。