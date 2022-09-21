四川瀘定地震失聯17天電力職工甘宇獲救。圖為9月10日救援直升機啟航搜尋營救甘宇。（人民日報）

中共央媒《 人民日報》用戶端21日報導，四川瀘定9月5日規模6.8地震中失聯17天的電力職工甘宇，在猛虎崗找到了，被當地老鄉救至家中安置。目前甘宇生命體徵平穩，精神狀態良好。當地正在集結救援力量將其轉運至山下。

此前報導，9月8日16時，一架救援直升機穩定地降落在甘孜州瀘定縣城。被困75個小時的瀘定昌源電力開發有限公司職工羅永，被成功轉移至安全地帶並移交醫護人員。被救後，羅永說的第一句話就是，「我還有個同事在下面，你們一定要去救他！」

羅永說，9月5日地震發生後，瀘定昌源電力開發有限公司工地房屋破損嚴重，他和同事甘宇一起冒著落石危險跑了出來，被困在灣東村4組。由於訊號中斷，一直無法與外界取得聯繫。他曾嘗試著拿出手機給很多朋友發了求助短信，但未能成功。

9月7日，體力不支的甘宇選擇留在原地，讓羅永獨自前行求救並尋找食物。與甘宇分開後，羅永專門回了趟工地。「房屋進不去了，但幸運的是他找到一個打火機。」羅永告訴記者，當日下午他點燃了柴火，希望可以引來救援隊伍。就這樣，羅永在小雨中等了一夜。8日上午，羅永繼續嘗試著找尋出去的路。當天下午，體力不支的他又一次點燃了一團柴火，最終被救援隊發現。

9月10日上午9時，四川消防成都支隊、德陽支隊和77集團軍某陸航旅將從瀘定縣出發，前往得妥鎮灣東村四組搜尋並營救已經被困100多個小時的瀘定昌源電力開發有限公司職工甘宇。

大陸封面新聞報導，從瀘定灣東水電站工作人員處獲悉，甘宇是被當地老鄉搜救發現的，目前已接至家中。甘宇生命狀態平穩，整體情況不錯。「我跟他本人通了話，確認是他，由於擔心他身體，沒有多說，也不清楚這些天他是怎麼過的。」

此前發生地震後，甘宇和同事羅永一起，外出尋找救援失敗，後甘宇體力不支在原地等待，而羅永返回電站獲救。9月10日，救援隊進山搜尋甘宇無果，還曾發現他的衣服，大家一度非常擔心。

「很高興聽到他獲救了，我手機掉了沒得他的電話，還在想辦法聯繫他，想看看他！」羅永高興地說。