法務部矯正署第二監獄副典獄長黃坤芳今天出面說明當時情況。（張毓翎攝）

昨日帶頭接風的32歲蔡姓男子，因詐欺被判刑2年10個月，今年6月27日從南二監期滿出監，曾是林的獄友。（張毓翎攝）

法務部矯正署台南第二監獄20日下午5點多，蔡姓男子帶著20名多男子為迎接假釋出獄的林姓友人，準備在大門外放炮慶祝遭制止後，竟朝獄方、警方大罵三字經，警方增派警力途中，一行人將煙火收拾後隨即鳥獸散。警方聲請7張拘票，截至中午11點半，已經帶回4人。

33歲林姓受刑人因販毒、違反槍砲彈藥案被判刑9年6個月，已經執行70％，後面殘刑還有2年8個月，昨日帶頭接風的32歲蔡姓男子，因詐欺被判刑2年10個月，今年6月27日從南二監期滿出監，曾是林的獄友。昨日蔡男帶著一群小弟聚集在監外，準備放炮迎接林出獄，林見蔡浩浩蕩蕩，還勸友人：「趕快收一收，別鬧了！」

法務部矯正署第二監獄副典獄長黃坤芳說明，昨天下午4點35分，管制哨外約有20多民眾聚集，準備接回昨日假釋的林姓受刑人，於大門外圍馬路擺放鞭炮、煙火預備施放。

黃坤芳表示，擔心影響機關安全，上前勸導請他們收起來，初步溝通無效，通知警方處理，10多位同仁也到場戒護待命，警方到場後強力制止後，獄方才於下午5點27分將林釋放。

黃坤芳提到，因為假釋期間有應遵守的事項，如果違反法令或其他假釋期間應遵守之行為，這個部分會依法報警、撤銷假釋。至於林發生此事後，會不會影響到其假釋？黃說，得要整體了解後，才能做後續處理。

麻豆警分局表示，有關昨日南二監發生假釋林姓男子接受蔡姓男子等人欲放煙火慶賀，遭員警制止發生衝突一事，警方已組成專案小組，並向地檢署聲請核發拘票，目前已捕4人，全案依妨害公務罪等罪嫌偵辦，將嚴懲涉嫌聚眾滋事者。