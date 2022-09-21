美國25歲的話題女王凱莉珍娜（Kylie Jenner）是「卡戴珊家族」成員之一，因擁有精緻的五官與魔鬼身材，加上經常在網路上不吝嗇的分享火辣穿搭而爆紅，IG吸引超過3.6億人追蹤。而今年2月才宣布產下2胎的她，近日除了曬出火辣自拍照外，還上空登上雜誌封面，大秀產後真實身材引發話題。

凱莉珍娜2月份開心宣布生下與知名男歌手崔維斯史考特（Travis Scott）的第2個孩子後，便火速復出替自家化妝品代言，並穿著緊身的服裝出席各大時尚派對。而近日她也受邀登上時尚雜誌《CR Fashion Book》的封面，在公開的照片中，凱莉珍娜捨棄浮誇的裝扮，不僅全身脫光，還用自家品牌的唇蜜製作成飾品遮住重要部位，大方展現結實的身材曲線與豐滿南半球，令不少網友大開眼界。

另外，凱莉珍娜日前還在個人IG上，曬出只穿著內衣及牛仔褲對著鏡子自拍的照片，大方展現性感蠻腰與飽滿雙峰，絲毫看不出是個剛生完小孩半年的媽媽，網友看到後也直呼「好辣」 、「果然是性感辣媽」吸引超過843萬人按讚。

事實上，凱莉珍娜在年僅21歲就與崔維斯史考特（Travis Scott），未婚生下寶貝女兒史托米（Stormi Webster），在當時雖轟動全球，但她的人氣依舊不減，只是兩人分合多次，先前還曾大動作的對外宣布兩人已分手，如今又為他生下2寶，讓外界對於兩人的感情霧裡看花。