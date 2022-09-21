在炎熱的高雄，能夠走進冰品店裡品嘗沁涼雪花冰，可謂人生一大享受。位於三民區的高科大店與鼓山區的棧貳庫店的「人來走走」冰果室，其招牌的商標設計醒目，被網路評價為具文青氣息的日式風格冰品室，走入店內，可見木質調裝潢與輕工業風鐵件相呼應，小巧的空間搭配玲瑯滿目的和風擺飾，營造出溫馨的居家氛圍。

「人來走走」使用台灣在地水果製作冰品，如店內超高人氣水果冰「奇芒子異呦」，便是採用高屏地區農家所種植的芒果，搭配奇異果切丁及香草冰淇淋組合而成，是暑期當季對時對味的絕妙選擇，除此之外，亦有熱食「割稻仔飯」，提供消費者除飲品、冰品以外更多元的品項。創辦人郭豐慶善用幽默詼諧口吻增添品牌新意，其中「人來走走」便是出自芒果英文的諧音「MAN GO」，而品名亦是生動有趣，如「懷舊到哭紅豆麵茶」、「草莓啊喜滋滋」，以及由西瓜、哈密瓜所組成的「西哈帝國」皆深受時下年輕人所喜愛；此外，品牌亦曾登上知名綜藝節目「愛玩客」，更被收錄旅台日籍攝影師小林賢伍的「台灣日記」一書中做相關介紹，相信在青創補助的協助下，青年能更有餘裕發揮創意，為品牌增添豐富色彩。

「人來走走」創辦人郭豐慶表示，自己原是心理諮商師，擅長藝術治療領域，在一次因緣際會下轉換跑道成立冰品店，而創立品牌的初衷便是希望將美食與藝術美感結合，以在地純天然原物料為基底發揮所長，帶來視覺味覺雙享受；郭豐慶指出，品牌創立不久便碰上嚴峻的新冠疫情，這對於青創店家而言無疑是一大打擊，幸好有高雄市青年局所提出的青創補助，進而協助本店專注於品質把關、求新求變，繼續用熱情服務每一位上門的顧客。

青年局局長張以理表示，做為年輕人堅定的靠山，為了讓青年朋友在創業路上扎穩腳步，青年局推出各項青年創業補助、行銷補助、青創貸款以及利息補貼等青創資源；也將持續開辦各類型創業輔導活動暨補助工具，相加入青創行列的高雄青年要把握機會好好利用。