神岡國小安排3天，分別帶六、四、五年級學生進戲院「上課」，觀看校友王銀國監製台灣首部AI教育電影「科學少女」，致力推廣學生科普教育。（神岡國小提供）

神岡國小120年老校創新教學 校方帶領學生進戲院學科普

台中市神岡國小創校120年，校友王銀國監製台灣首部AI 教育電影「科學少女」，母校為推廣學生科普知識，安排3天帶領師生進戲院「上課」。校長王丕助21日說，電影裡面的邏輯思考與應用、科技與人文對話、科學史哲的世界觀等，都值得當作一堂很有深度的教學課程。

王丕助指出，台灣首部AI 教育電影「科學少女」16日起全台上映，本片由神岡國小校友、現任台灣師範大學通識教育中心教授王銀國監製。王銀國說，「科學少女」的創作動機，發現自己就讀國中小的女兒們畏懼數理，也意識到青少年對數理少有熱忱。

王銀國表示，他聯同淡江大學化學系已故教授吳嘉麗，期待從「科普教育」出發透過電影畫面的張力，將科技可能帶給人類生活影響，呈現在青少年觀眾面前。從2014年開始規畫科普影片製播計畫，持續採訪上百位國高中女學生，參與科普計畫研討會，並四處籌募資金費時7 年才讓電影成型。

王銀國說，劇中參加科研競賽的幾幕場景，有趣生動的展現數理邏輯、程式語言，將想像中10年後的AI 科技呈現出來，讓科普教育變得有趣傳達科學不分性別的理念。學生家長得知學校要將這部影片當作教材，規畫戶外教學活動，立刻自掏腰包贊助看電影的點心，認同120年老校的創新教學。

神岡國小20日先帶領六年級5個班師生，前往豐原區的戲院觀看「科學少女」，22、23日將分批帶領四、五年級的學生進電影院「上課」，總計出動10 輛遊覽車，期望學生在看完電影後能在生命教育、家庭教育及科普教育上有所收穫。

王丕助強調，該校除推廣科普教育，「科學少女」影片中，也隱含家庭教育、生命教育的面向，藉由角色帶領觀眾經歷人性抉擇與面對生命課題。裡面邏輯思考與應用、科技與人文的對話、科學史哲的世界觀，都值得當作一堂很有深度的教學課程。