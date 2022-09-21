交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）為了鼓勵民眾放慢腳步，以時速15公里的速度感受北海岸美好風光，持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施改善，也積極推動自行車旅遊活動，今年10月22日將辦理極北點富貴角燈塔騎遊系列活動，以響應綠色旅遊，期望遊客能在慢速度下，感受不一樣的北海岸。

北觀處去年推出的「極北點富貴角燈塔騎遊系列活動」，雖然因為新冠肺炎疫情取消主場活動，但自主騎遊活動依然吸引近1600人次造訪，今年主場活動路線規劃從白沙灣遊客中心出發，沿途騎乘萬金自行車道經過中角灣國際衝浪基地至金山老街，折返進富貴角燈塔體驗灣塔自行車道後返回白沙灣遊客中心，全長約44公里，民眾能自備車輛，大會亦提供租賃服務，活動報名費用每位新台幣700元，凡報名活動且完騎者，均可獲得iNFiNi I-273P與I-270R前後車燈組。

另外，北觀處於7月到10月辦理「北海岸自主期遊活動」，依序推出「雙灣」、「灣塔」、「萬金」及「外木山」4條自行車路線認證活動，9月認證自行車道為萬金自行車道，民眾只要到活動報名網站報名，並與指定地點中角灣衝浪基地喔熊或野柳地質公園合影（含人與車與景點），即可上傳至報名網站，兑換北海岸自主騎遊認證活動證書，數位證書認證期限至下個月5號之前，還能獲得束口袋抽獎機會，完騎四條路線並認證成功者，還有機會抽中捷安特腳踏車。

今年北觀處為了讓遊客能透過單車深度走入北海岸，認識皇冠海岸觀光圈，預計於10月底結合皇冠海岸觀光圈業者辦理3場自行車小旅行活動，除了帶領遊客用慢速度感受北海岸的美好，還有豐富好玩的體驗活動，歡迎大家一同踩動踏板，體驗不一樣的北海岸，更多活動訊息歡迎追蹤北觀粉絲團-幸福北海岸。