今年是「九二共識」達成30週年，民進黨當局上台後，遲遲不承認「九二共識」，大陸方面也因此中斷與蔡政府的官方往來。大陸方面始終堅持「九二共識」的主要意義是什麼？中共中央台辦宣傳局局長馬曉光表示，當初兩岸之所以能夠達成九二共識，關鍵在於雙方在堅持一個中國這一重大原則問題上明確表明了態度，同時也妥善處理了分歧，體現了雙方求同存異的政治智慧。

中共中央宣傳部於今天（9月21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況，並答記者問。

馬曉光表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針。「九二共識」的重要性，關鍵在於體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，回答了兩岸關係根本性質問題，攸關台海地區和平穩定和兩岸同胞利益福祉。

馬曉光回顧了「九二共識」的形成過程。1992年，經兩岸雙方授權，大陸海協會與台灣海基會通過香港會談及其後的函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後被稱為「九二共識」。兩岸達成「九二共識」的歷史事實是非常清楚的。構成共識的內容是經過協商、相互認可的兩段具體文字。

馬曉光指出，海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」在兩段文字中，雙方都表明瞭堅持一個中國原則、追求兩岸統一的基本態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

馬曉光表示，對一個中國的政治涵義，海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。這一共識之所以能達成，關鍵在於雙方在堅持一個中國這一重大原則問題上明確表明瞭態度，同時也妥善處理了分歧，體現了雙方求同存異的政治智慧，是兩岸同胞的寶貴財富。

馬曉光表示，有了「九二共識」，才有了「辜汪會談」及其後兩會一系列的協商談判，並且達成了諸多共識，推動兩岸關係發展和改善。2014年2月，國台辦和台灣方面的陸委會在共同確認「九二共識」的政治基礎上建立了常態化聯繫溝通機制，實現了兩部門負責人的多次互訪。2015年11月7日，兩岸領導人舉行歷史性的會晤，對堅持「九二共識」作出了共同確認。2016年，民進黨當局上台後拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，嚴重衝擊了兩岸關係的和平發展。

馬曉光表示，兩岸關係發展事實反覆證明，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞才能受益，台海和平穩定才有保障。如果動搖甚至圖謀拋棄這個基礎，兩岸關係必然受到損害、陷入動蕩，兩岸同胞利益也將受損。

馬曉光呼籲，希望廣大台灣同胞認清「九二共識」重要意義，珍視和維護「九二共識」，反對和抵制「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係回歸正軌。