三三會理事長林伯豐今日表示，台灣將面臨勞動力短缺危機，人才供需失衡，已成國安危機，政府應妥善規劃人才培育、職業訓練，擴大開放引進外國技術人才，徹底解決人才供需失衡，國家才能健全發展，三三會提出六大建言。

(一)高中與大學兩階段的教育應無縫銜接，課程與入學制度改革應以培養專業人才為重點。

(二)借鏡世界主要國家作法，增加預算補助大專院校，長期且系統性培育專業技術人才。

(三)重新啟動技職教育的推廣，建立技職教育課程一貫制，加強產學合作教育。並補助現職勞工進修第二專長。修正產創條例，新增人才培育支出的投資抵減。鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。

(四)在鼓勵生育部分，調整人工生殖法規(可單身適用)及加大生育補助，提高育兒免稅額及育兒津貼，推動公共托育服務。

(五)引進外國高階人才政策應更具彈性，並建構友善的留才環境，簡化來臺及留台各項申辦程序，降低所得稅預扣額，改善外籍人士在金融及保險所遭遇的困難。參考新加坡外來人才居住計畫，以及外國人才吸引計畫，給予租房及購房補助。

(六)鬆綁移工政策，外籍移工配額建議從40％提高至45％，解決3K產業缺工問題。修正「就業服務法」第52條第4項規定，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。

林伯豐表示，國家或企業的競爭力，核心就在人才，要走在競爭者前端，重視ESG永續發展，需要優秀的人才進行前瞻規劃與務實執行。