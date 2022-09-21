人生的道路不可能一帆風順，過程中難免會受挫、沮喪，若抱著積極的態度面對，人生之路將越走越輕鬆，更容易攀上巔峰，《摘星工廠》運勢專欄分享，牡羊座、魔羯座、雙子座是天生贏家，不怕面對挫折，面對困難會想辦法去突破，拒絕當失敗者。

1.牡羊座

牡羊座天生就比較樂觀，時常保持積極的人生觀，看待問題時習慣朝著好的方面去想。這樣子的他們，碰到挫折磨難，都能保持積極的態度去面對，如果挫敗復原的也很快，他們的字典中沒有「絕望」二字。

2.魔羯座

凡事務實，一步一腳印的魔羯座，不會糾結於一些沒必要的事情上讓自己悶悶不樂；在他們心中，人生總會遇到考驗、挫折，是再正常不過的事情。只要擔下了事情，魔羯座就會積極面對，不怕苦，不怕難，不管花多少時間，魔羯座都相信自己一定能挺得下去。

3.雙子座

雙子座雖然有時是一副漠不關心的樣子，但懂得取巧，深諳頭過身就過道理的他們，面對困難的時候，一直相信自己能過關，只要困難克服後的局面是他們嚮往的，只要內心的熱心還未被澆熄，雙子座就不會絕望，怎麼樣也能突破困境。