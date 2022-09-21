美國聯準會(Fed)召開為期兩天的FOMC政策利率會議，將於台灣時間周四公布升息結果，市場普遍預估將升息3碼(75個基本點)，擔心恐造成經濟衰退，大型股僅新iPhone熱銷的蘋果(Apple)收紅，元宇宙Meta跌逾1%並逼近2019年元月最低，亞馬遜也跌2%創兩個月新低，通膨侵擾的福特汽車股價更寫下11年最大跌幅，周二美股四大指數皆墨，費半創7月6日以來最低，拖累周三台股開跌31.96點報14517.34點，隨後更摔至14461.68、下跌87.62點，14500大關再度告失。

台股周二ADR均收黑，聯電更下挫2.34%。權值股台積電(2330)小跌4.5元觸及472元最低，5日線搖擺；聯電(2303)亦下跌超過1%，鴻海(2317)、日月光投控(3711)小跌在平盤上下震盪。

而低軌衛星題材在蘋果iPhone14系列的支援，產業規模可望持續成長，法人點名聯發科(2454)、啟碁(6285)、昇達科(3491)的3檔受益股，聯發科上漲近1%、觸及610元；啟碁、昇達科則走黑。

金融股相對抗跌，金管會准富邦金(2881)併日盛金(5820)小揚。上漲類股由傳產拿下，玻陶、航運均上漲超過1.5%，百貨、造紙、塑膠、食品也皆穩居紅盤之上。航運方面，貨櫃三雄不同調，萬海(2615)、陽明(2609)開攻，長榮(2603)則走衰，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也走疲，航運族群由BDI大漲逾11%的散裝領頭，中航(2612)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、新興(2605)等漲勢驚人。

食品股人氣退散，獲利大減的南僑(1702)跌幅超過1%，居族群之冠，聯華食(1231)、環泰(4207)等也紛紛下跌，僅味全(1201)、福壽(1219)及統一(1216)勉強守在平盤上方，但族群表現仍相對穩健。

群益投顧表示，短均格局中性偏空。FOMC利率決策會將屆，短線料續量縮、多空皆謹慎態勢。由於前期國際股、匯市不斷預期FED將激進升息，作多買盤賭短期美股利空衝擊趨弱的意向有增高態勢。車用零組件、解封受惠概念等強勢族群進入高位強弱分歧化階段，選股難度偏高，擇強守技術面應對。