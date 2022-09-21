台灣接連在本月17、18日發生發生芮氏規模6.4與規模6.8強震，且餘震不斷，消息傳回大陸後，心繫孫女、孫子的張蘭，在直播中表示已經收到孫女視訊報平安，孩子都沒事，還去了公園玩，「（汪小菲）給他們在台灣買的新第二套房子能抗震10級挺好的」。

大S和汪小菲去年10年婚姻畫下句點，張蘭多次曾表示很想念孫女、孫子，幸好現在有視訊可以常常連繫祖孫情。本月18日，張蘭在直播中表示知道台灣今天發生大地震，「已經和孫女他們視頻了，他們都好，挺開心的正在公園裡玩呢」，並表示還好兒子給他們買的房子能抗震，據說能抗10級地震，「我覺得挺好的，孩子平安、安全是最重要的」。

未料之後仍有許多餘震，隔天張蘭再上直播，雙眼明顯浮腫，透露：「我一夜沒睡，心都提到了嗓子眼，一直揪著太難受了」，「我昨晚一直在那看，一晚上沒有闔眼」，有人建議她將孫女、孫子接回來，她回應：「聽您的接回來，您去幫我商量商量去吧，我也拜託您咧！誰不想呢，動動嘴就能接回來嗎？」

而除了憂心在台灣的孫女、孫子外，最近張蘭被問到汪小菲新戀情總忍不住動怒，一下暗指張穎穎是臭蟲，近日有人在直播中留言虧她：「好媳婦張瑩（穎）穎」，張蘭隨即停止介紹產品，反諷網友：「好就給你吧，給你一打，讓（她）禍害去你們村，看你們村的人怎麼打你。」