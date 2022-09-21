台東9月18日發生芮氏規模6.8強震，花蓮與台東之間多處鐵道受損，台鐵啟動「類火車」公路接駁，原本是每個整點發車，但被旅客抱怨不方便，台鐵今表示，接駁班表已改為每30分鐘1班車。

台鐵指出，為方便旅客搭乘【0952】花蓮=玉里、【0953】玉里=台東的公路接駁，已調整班表為30分鐘1班。另今日加開【0951】花蓮=台東直達車，並視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。

台鐵統計，9月20日的類火車接駁，上、下行合計開行105班，接駁3060人次。