國民黨主席朱立倫21日南下新竹市參加黨提名市長參選人林耕仁競選總部成立大會，朱立倫籲民進黨不要再搞這種烏賊戰，不要再打這種抹黑造謠戰，民進黨就是「做事沒半步，選舉全奧步」，不要再用這套了。

針對週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文爭議，朱立倫表示，所有的學術論文我們都尊重由學術單位的認證與結果，也希望未來的選舉，看到的都是選舉的政見，不要再搞這種烏賊戰，不要再打這種抹黑造謠戰。

對於民進黨，他只能用1句大家都知道的話來形容，就是「做事沒半步，選舉全奧步」，籲綠營不要再用這套了。

而對於美國總統拜登說會出兵幫助台灣，朱立倫則表示，當然感謝所有國際友人對中華民國、對台灣的支持，但國民黨一定是支持3大重點，包括「全力避戰」就是要全力避免戰爭，爭取和平；「加強國防」，先讓自己有國防的能力；最後是「爭取國際友人的支持」。

這3者中，優先順序一定要確實，先避戰、再有自我防衛能力，最後才是爭取國際友人的支持。

但民進黨想單靠國際的支持，這會陷台灣於危險當中，尤其對所有的年輕人、對所有的台灣民眾來講，大家絕不願意台灣陷入火海變成戰場。

另，針對桃園市長張善政任職宏碁電腦時的農委會研究計畫爭論，朱立倫指出，這從頭到尾完全就是張飛打岳飛，更是烏龍加抹黑的烏賊戰。

朱立倫說，張善政不但是台大畢業，而且是史丹福大學的碩士、康乃爾的博士，如果要說「學霸」，張善政就是學霸中的學霸，民進黨難道要做反指標嗎？

更何況你今天要打宏碁案，要搞清楚，那是張善政擔任宏碁副總的時候，宏碁公司底下員工承接的案子，是由專案經理帶領的案子，是1個8人的團隊，張善政沒拿任何1分錢，研究報告也不可能是張善政寫的，民進黨卻一直在拗，甚至還說5736萬是張的錢，這完全沒有任何1塊錢進張的口袋，這是很清楚的，相信連宏碁的共同創辦人黃少華都會出來挺張善政的。