大陸迄今公布了兩批「台獨」頑固分子名單，表示將對其依法懲戒，大陸是否考慮推出《反分裂國家法》實施細則，或另外制定「國家統一法」？中共中央台辦宣傳局副局長朱鳳蓮表示，大陸將持續加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，並根據形勢發展變化，進一步推出反對和遏制「台獨」分裂圖謀及行徑的法治新舉措。

中共中央宣傳部於今天（9月21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況，並答記者問。

朱鳳蓮表示，中共黨的十八大以來，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於對台工作的重要論述，運用法治思維、法治方式和法治力量依法捍衛一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂，保障兩岸同胞的合法權益。

朱鳳蓮表示，積極運用法律武器打擊遏制「台獨」分裂活動，對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主等主要支持者依法實施懲戒，是打擊遏制「台獨」分裂勢力及其分裂活動、維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定、維護國家主權安全和發展利益的重要舉措，極大震懾了島內的「台獨」分裂勢力，極大鼓舞了島內外支持祖國統一的愛國人士，受到了廣泛的支持和肯定。

朱鳳蓮表示，大陸將持續依法對「台獨」頑固分子採取精準打擊措施，對涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、「倚美謀獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子加大懲戒的力度，禁止其本人和家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制其關聯企業和大陸有關的組織和個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法對「台獨」頑固分子追究刑事責任，終身有效。台灣島內外「台獨」分子如果執迷不悟、不知收斂、一意孤行，必將付出沈重代價。

朱鳳蓮強調，大陸《憲法》和《反分裂國家法》、《國家安全法》等國家法律對於解決台灣問題、促進祖國統一已有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一提供了堅實的法治保障。

朱鳳蓮表示，大陸將持續加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，推進祖國統一進程，並將根據形勢發展變化，進一步推出反對和遏制「台獨」分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護大陸國家主權、安全、發展利益。