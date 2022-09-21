警方今年8月在新莊逮捕主嫌張姓男子並起獲大批毒品。（警方提供）

新北市刑警大隊偵四隊去年9月在烏來山區破獲製毒工廠，現場逮捕製毒師52歲張姓男子，警方溯源追查幕後主嫌，上月在新莊區逮捕47歲張姓男子，並起獲大量安非他命、毒咖啡包。製毒師張男自誇製毒技術堪稱毒品界「教授」，是因積欠數百萬賭債，才被幫派脅迫製毒。

去年9月刑大偵四隊在烏來鐵皮工寮破獲製毒工廠，查獲安非他命成品、麻黃鹼、安非他命先驅原料等製毒原料共約20公斤及另製毒工具一批，逮捕張姓製毒師，全案台北地方檢察署偵結後起訴張嫌。

警方追查製毒集團幕後主嫌，今年8月中旬循線在新莊區逮捕緝捕製毒集團張姓主嫌，並起獲安非他命227.87公克，毒品咖啡包548包、毒品咖啡包原料1775公克、真空封口機等證物，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

製毒師張男自稱毒品界「教授」，在網路上自行研究國外相關文獻習得製毒技術，有機會也想到大學碩士班進修，製毒緣起是因積欠數百萬賭債，遭幫派分子脅迫製毒償還債務。

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