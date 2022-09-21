由於蛋白質是人體的重要成分，減重者仍會注意蛋白質攝取，但醫師表示，可溶性纖維對減重很重要，美國研究發現，餐前多攝取10克的可溶性纖維質，能讓受試者的內臟脂肪減去7.4%。可溶性纖維可助減重、降血壓，進而降低死亡風險，因此進食順序應為蛋白質與蔬菜後，之後再吃澱粉類食物，且澱粉類的升糖指數會因蔬果而降低，因此麵包搭配蔬菜沙拉，就可讓升糖指數降低，自然不容易胖。

減重醫師蕭捷健在臉書上表示，美國研究發現，餐前多攝取10克的可溶性纖維質，能讓受試者的內臟脂肪減去7.4%，皮下脂肪減少3.6%。紐西蘭研究，在麵包裡加入10克的纖維質，就能當受試者飯後的血糖降低35%。

蕭捷健表示，一般人只知道要多吃蔬菜和水果，來攝取纖維，但不清楚纖維有分成「可溶性纖維」和「不可溶性纖維」。對於減重、燃燒內臟脂肪和降低胰島素有幫助的，主要是可溶性纖維。

1. 可溶性纖維：可以和水混合形成膠狀物質，此種纖維的來源包含蔬菜、花椰菜、蘋果、柑橘、毛豆、綠豆、碗豆、燕麥等。

2. 不可溶性纖維：無法與水混合，來源包括麥麩、堅果、馬鈴薯等，尤其是蔬果的皮和種子。不可溶性纖維吃太少會便秘，吃太多則會導致糞便粗大硬。

蕭捷健受訪時表示，如同蛋白質，纖維是減重不可或缺的食物，目前減重的理論為，蛋白質與纖維均相當重要，纖維尤以可溶性纖維較為重要，目前減重理論主張進食順序為，先吃蛋白質與蔬菜，之後澱粉。

他並表示，可溶性纖維可降低食物升糖指數，因為可溶性纖維和水形成膠狀物質，和食物混合後，可以減緩消化的食物釋放到腸道的速度，減緩血糖和胰島素上升的速度；「所以，高升糖指數的麵包加上蔬菜沙拉，馬上變成中升糖指數。外食的時候，食物比例可為一口澱粉需搭配一口肉和兩口菜的比例，自然不容易胖。」