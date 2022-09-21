高通在台深耕多年，今(21)日正式宣布將於高雄亞灣5G AIOT創新園區啟用「高通南台灣創新中心」，力挺產業與新創生態系，也與高雄展覽館簽訂合作備忘錄，加速5G垂直應用落地商用，高通副總裁劉思泰親自揭3大主軸，他也強調，本次只是開始，高通會繼續努力，在台灣一定會有再有新的里程碑；除此之外，高雄市長陳其邁也到場，他表示，預估高雄半導體完整產業鏈將在5年內成形，帶動高階研發與設計人才等需求。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰點出本次合作的3大主軸，他表示，這是高通最新的南部據點、第一個創新中心，希望經過創新中心可以和南台灣新創公司、企業有更多積極、短距離的聚落合作，高通在台灣營運的充滿信心；再者，高通也和高雄展覽館簽定備忘錄，高通會在展覽館將會鋪蓋5G，透過展覽館來佈建5G，創造更多的5G體驗；最後，高通本次也與中華電(2412)合作無線關愛公益計畫，主要就是實踐停課不停學，經過5G創新計劃，培養數位轉型的人才。

劉思泰也強調，本次只是一個開始，高通會繼續努力拓展合作，在台灣一定會有再有新的里程碑。

高雄市長陳其邁表示，為奠定台灣一個50年的展基礎，高雄正全力推動智慧科技產業以搭上國際供應鏈重組列車，預估高雄半導體完整產業鏈將在5年內成形，並帶動高階研發與設計人才等需求，本次高通進駐高雄，將有利發展生態系和協助培育人才，高雄會持續提供良好的投資環境，創造政府、產業與民生經濟三贏的美好未來。

「高通南台灣創新中心」是高通首度在南部設立的據點，並設置了先進的無線通訊技術設備，能作為新創團隊和產業夥伴交流、測試和展示的基地。在仁寶(2324)的協力下，該中心內的實驗室，配備了完整的5G毫米波與Sub-6 GHz以下頻段的5G專用網路，能支援AIoT、O-RAN、小型基地台和機器人等所需的5G場域。

該中心坐落在高雄亞灣5G AIoT創新園區內，未來不僅可以作為新創團隊培育與交流的基地，更能直接面向亞灣區5G測試實證場域，提供高通先進技術與設備支援，加速南台灣產業鏈產品的測試與開發。

此外，高通本次透過「無線關愛」公益計畫，與中華電聯手多家科技大廠共同注入資源展開「5G創新教育計畫」、推動南台灣打造智慧行動校園。