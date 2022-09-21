高通攜手中華電(2412)與多家科技大廠，今日共同宣布在智慧教育領域啟動高通「無線關愛」（Qualcomm Wireless Reach）5G創新教育計畫，透過提供搭載高通5G先進通訊技術的教學載具與平台等設備與資源，加速南台灣打造沉浸式5G連網行動智慧校園，增進中小學生的數位學習能力。

高通「無線關愛」公益計畫主要是在智慧教育領域導入創新科技，以培育支持未來的創新者，近幾年，疫情亦凸顯出各地校園與家庭在數位學習軟硬體資源的迫切需求。為延續5G創新科技在中小學校園行動學習之推動，並響應教育部推動「中小學數位學習精進方案」及「校園5G示範教室及學習載具計畫」等政策，「無線關愛」計畫攜手中華電成功整合5G科技軟硬體資源，共同啟動這項「5G創新教育計畫」，提供台南、高雄與屏東三地六校軟硬體及相關資源，打造各校特色課程和多元行動學習環境。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通非常重視教育的推廣，並積極為下一代打造優質的數位學習環境而努力。世界的轉變帶動了數位學習和遠距教學的需求，同時也凸顯了數位落差和教育資源不均等問題。這些挑戰，都可以透過5G行動科技來改善。透過5G創新教育計畫，不僅協助了南台灣更多學校建立5G智慧教學環境，未來高通也將持續與各界合作。

中華電企業客戶分公司副總經理林文智表示，希望全台灣的師生運用5G科技提高學習效率、創造更好的學習體驗。智慧教育是中華電致力推動5G垂直應用的重要範疇之一，本次能透過5G創新教育計畫的合作，結合各方資源，以5G創新技術縮小數位落差、推動南台灣智慧教育的發展，共同活絡教育產業生態系。

此外，這項5G創新教育計畫還導入精英(2311)、宏碁(2353)、XRSPACE未來市、亞旭、力新國際與米菲多媒體等六家科技大廠資源，提供包括搭載高通Snapdragon行動運算平台的常時連網筆電(ACPC)、VR裝置頭盔、5G網路用戶終端設備， AR/VR編輯工具與教材，以及教育訓練與平台等軟硬體設備，為師生打造常時連網沉浸式智慧校園。