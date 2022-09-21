自哈爾可夫大捷後迫使俄羅斯軍隊從一大片領土上迅速撤離後，北約官員和西方媒體毫不掩飾他們的喜悅，華府智庫「卡托研究所」（CATO Institute）則認為，現在慶祝活動還為時過早。俄羅斯仍有多種軍事選項，其中一些戰略設想應要讓美國及其北約盟國深感擔憂才對。

據卡托研究所19日專題文章提出以下分析：這次襲擊確實讓克宮措手不及。俄羅斯領導人預計主要的反攻將在南部進行，而基輔的大部分努力也似乎確實集中在該地區。然而，東部地區的損失對俄羅斯的軍事指揮部和普丁政府來說幾乎算是一次丟失顏面，重大的軍事挫敗。

歐美的親烏聲量正在大肆慶祝和暢所欲言，認為基輔的成功預示著俄羅斯在戰爭中的全面失敗，根據該論點，俄總統普丁將不得不接受一項，遠未及克宮最初目標的和平協議，他所能期望的最好的結果是達成一項維持現狀（Status Quo ）的條件，這意味著莫斯科不會獲得任何領土，烏克蘭也不會被阻止加入北約。而更樂觀的人則推測，在付出大量鮮血和資產之後發生如此驚人的失敗很可能導致普丁下台。

但是這樣的慶祝活動還為時過早，也慶祝過頭了。俄羅斯仍有多種軍事選擇，其中一些情景應該讓美國及其北約盟國深感擔憂。

選項1：莫斯科可以發起反攻集中在黑海的敖德薩港（Odessa），這座城市是烏克蘭在黑海的最後一個出口，如果被佔領將使烏克蘭實際上成為一個內陸國家。這也將使俄羅斯徹底扼殺烏克蘭的主要經濟命脈，因為基輔的大部分進出口都流經敖德薩。

失去這座城市將會對烏克蘭造成巨大的經濟和心理層面打擊。鑑於俄羅斯甚至在基輔東線進攻之前就已從烏克蘭東部向南重新部署了大量軍隊和大量武器，因此敖德薩現在很有可能成為莫斯科的主要目標。已經在南部過度擴張的烏克蘭軍隊將難以擊退俄羅斯的協同進攻。

選項2：雖然這是一個雄心萬丈的選項，但俄羅斯人或將考慮發起一場重大的「攻勢」，從烏克蘭南部現有的據點向北派遣軍隊，並從俄羅斯國境線向烏克蘭東北部發起新的進攻。目標是切斷目前在哈爾科夫附近獲勝的烏克蘭軍隊。這樣的戰略會讓人想起蘇聯在 1942 年的進攻，將整個過度擴張的德國軍隊困在史達林格勒（Stalingrad）。在這種情況下，若是成功將可能對烏克蘭的軍事抵抗造成致命打擊。

One thing I`d really like to know is: Why doesn´t Russia cut off the Ukrainian Donbass forces with a wide pincer, Stalingrad-style?

Perhaps there are facts I don´t know, but that seems such an obvious move?! pic.twitter.com/RtLdKoY5QJ — Arbes does not stand with Ukraine 🇦🇹👏🇷🇺 (@Realismusjihad) March 12, 2022

然而，在幅員遼闊上的領土上執行這種運動的後勤工作將十分艱鉅的，而後勤工作一直是俄軍隊的一個明顯弱點。這樣的限制可能使如此復雜的行動成為克宮最不感興趣的選項。

選項3：普丁可以下令進行全面的全國動員。迄今為止，俄羅斯以有限的手段在烏克蘭進行了這場戰爭。最有可能的是，這一決定可能是因為克宮對於基輔軍隊開戰後很快崩潰的樂觀情緒所致，烏克蘭南部和東部各州的親俄羅斯人將團結起來支持俄羅斯的路線，烏克蘭總統澤連斯基的政府將迅速尋求和平。不過，這些事情都沒有發生。

此外，克里姆林宮低估了北約向烏克蘭投入大量精良武器的決心。普丁可能會決定修正他最初的錯誤，激烈的戰爭已經對烏克蘭的軍事人員造成了巨大的損失。由於俄羅斯的人口幾乎是烏克蘭的3倍，即使以俄羅斯目前的部隊部署水平，基輔也不太可能在長期的消耗戰中倖存下來。全面動員會給莫斯科帶來不可逾越的優勢。

選項4：俄羅斯從目前的屈辱中，決定使用戰術核武器迅速果斷地解決問題。哪怕只需要動用幾枚，這樣的打擊也會消滅基輔大部分軍隊，並導致有效的抵抗瓦解。突破核門檻（核武限制）將是一個巨大的、極其危險的舉動，普丁當然明白這一點。然而，如果他認為唯一的選擇是接受北約強加的侮辱性解決方案，這將增加他鞏固權力的風險，那麼人們就不能假設他永遠不會使用核武。

使用核武器將引發莫斯科和華盛頓之間的對抗，堪比古巴導彈危機。但北約對俄羅斯使用戰術核武器的可能反應顯然是有限的，除非美國想隨便冒世界末日的風險。

慶祝烏克蘭最近取得的軍事成就既為時過早、也過頭了。事實上，目前歡呼聲可能會被證明是完全錯誤且不恰當的。北約領導人和西方新聞媒體需要意識到，他們可能正在慶祝一場曠日持久、極其血腥的戰爭，甚至是迫在眉睫的核災難的前奏。