今天是國家防災日，蔡英文總統前往花蓮特殊教育學校，了解身心障礙學生如何在老師的訓練及引導下進行地震避難，從接獲警報、就地掩蔽，到情緒障礙學生的協助和安撫，以及輪椅生及肢障學童自走式避難梯從高樓層疏散至集合點等的演練。

配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，全國高級中等以下學校今日也同步實施地震避難掩護演練，各公私立大專校院及幼兒園運用手機下載地震預警警報App或接收國家級地震警報訊息，透過校內廣播系統、大聲公或依各校現有設施發布進行演練。

蔡總統蔡今天在花蓮特殊教育學校表示，台灣處於環太平洋地震帶，近日花東地區地震頻繁，國民應提高警覺，各級學校也應加強師生之防災意識，提升師生自救與互助的能力。今日同學們也確實依「趴下、掩護、穩住」3個原則進行確實演練，非常值得肯定。

蔡總統強調要以身心障礙的學生角度發展適性防災教育工作，師生共同學習防災知識，保護彼此的生命安全；政府各單位也應積極合作，推動安全的韌性防災校園，讓家長安心，並給孩子們一個健康安全成長的就學環境。

教育部表示，近年來完整涵蓋特殊教育學校防災校園建置，推動方向與目標依循2006年聯合國通過的「國際身心障礙者權利公約」，增加特殊教育學校師生對於災害的應變能力。