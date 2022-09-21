媒體踢爆新竹工業區採購的監視系統「台皮綠骨」，領有MIT微笑標章產品實際是大陸海康產品。對此工業局今（21）日表示，已根據相關證據立即查核，相關系統雖未連結網路、無資安外洩疑慮，但以中國製產品謊稱台灣製產品一事已違反合約規範，除要求全面更換外，也會啟動行政調查，追究後續責任。

在兩岸諜對諜氛圍下，我國政府機關，連同公家場域，都嚴格禁止大陸資安產品。但是有雜誌踢爆工業局轄下新竹工業區採購的安控產品，雖貼有MIT標誌，實際是海康威視生產。

工業局接獲線報後，9月13日就組成調查小組赴新竹工業區服務中心查核，發現得標廠商宇碁公司提供的監控錄影設備共16 台，其中一台為欣永成公司的MIT 微笑標章產品，經過比對與工廠查核，發現產品部分零組件已非當初申請驗證時的零組件，16日撤銷該公司MIT標章使用權。

至於其他15 台確實都是中國製產品，得標廠商已於17日更換完成。工業局表示，後續會針對更換後產品進行複查。

對於該工業區未能落實驗收查核，工業局強調後續會依內部規定及相關合約追究責任，絕不寬貸，同時強化MIT 微笑標章獲證業者的後市場查核。

目前也正研議加嚴攝影主機及鏡頭等MIT安控產品驗證基準，以及特殊原產地要求的條件。該局另已啟動行政調查，清查宇碁公司其餘得標產品，並督促所轄服務中心遵守相關資安規定，避免類似案例再發生。