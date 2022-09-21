917、918強震導致花東地區多處傳出嚴重災情，但蔡英文總統坐鎮防災應變中心，不但讓台東縣府團隊枯等2小時，且唸完稿就走人，引發反彈聲浪，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩21日批評蔡英文冷血，把選舉凌駕於人民福祉之上。針對香蕉價格崩盤，柯志恩呼籲農糧署盡快提出解決方案。

柯志恩指出，蔡英文讓台東縣政府團隊枯等2小時，且唸完搞就走人的表現相當冷血，也顯現出她把選舉凌駕於人民福祉之上，先前新冠肺炎疫情嚴峻，她找許多縣市首長到總統官邸討論相關因應事宜，但竟然沒邀受災最嚴重的雙北市首長，從中就可以看出蔡英文面對緊急事件，只有考慮到綠營的縣市首長。

柯志恩表示，這次強震造成花東嚴重受災，就因為花東首長並非「自己人」，蔡英文就用如此冷血的方式對待災民、第一線救災人員、地方官員，這對花東地區的民眾來說會相當心寒。

針對今年屏東香蕉供過於求，導致價格崩盤，柯志恩表示，雖然目前農糧署已經出手相救，但1公斤才補助約5元，這對農民來說真的是欲哭無淚，因為他們認為1公斤沒有達到15元，根本就是血本無歸，而高雄目前的產量還算正常，但產銷若分配不均，未來對高雄蕉農勢必也會造成影響。所以呼籲農糧署盡快解決這個問題，農民真的非常辛苦。