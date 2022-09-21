無黨籍台北市長參選人黃珊珊（見圖）21日提出「永續台北」政策。（劉宗龍攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今日召開第四場政策記者會，以「永續台北」為主軸，發表2030共融交通10大目標，如8年內完善捷運路網，將東環段的民生汐止線延伸至舊宗路站；機車退出騎樓、人行道須達65％之比例等，為強調永續，黃珊珊也宣布團隊不使用一次性產品，也不主動懸掛傳統的競選廣告看板，以身體力行來實踐永續的理念。

黃珊珊先以台北市政府現行政策開場，強調北市府已提出《台北市2050淨零行動白皮書》，將來要進一步依運輸、住商、廢棄物、農林四大部門分別加速規劃減碳政策。其中黃珊珊以市政府「共享、綠能、安全、e化」的政策基礎，再精進提出「共融交通治理」的概念。

黃珊珊說，共融交通預計在2030年達成10大目標， 包括在2030年前將全力達成完善捷運路網，包括信義線東延段、萬大線一、二期、環狀線南北環段、東環段；黃珊珊強調，完善並非完成，8年內要蓋完機會不大，但2030年路網要成形。

另也提出電動車充電格位每年增設100格，補助160格；公車全面安裝「先進駕駛輔助系統」(ADAS)設備，監控行車環境；共享運具數量提升；持續推廣YouBike2.0；機車停車格位收費比例達50％；機車退出騎樓、人行道須達65％之比例等。

另住商部門以汰換耗能設備為主軸，持續降低建築能源使用，未來台北市政府預計籌措10億元經費設置《氣候轉型基金》，專款專用於協助企業轉型；廢棄物部門更預計將焚化廠轉型為生質能源發電廠及儲能設備達到部分能源自主；農林部門以綠資源提升與管理為重要政策等手段，目標是讓台北市在2030年減排40％；2040年達到減排65％，最後在2050年達到零探排的最終目的。

黃珊珊強調為身先士卒，此次選戰中黃珊珊競選總部使用一次性產品，也不主動懸掛傳統的競選廣告看板，以身體力行來實踐永續的理念。

黃珊珊另邀請公民森林活動發起人羅偉銘現場與談並簽署植樹行動證書，強調永續城市需要市民參與和公私協力，讓市民將節能減碳的精神融入生活日常中，才能將台北市打造成綠能、節能的永續城市。