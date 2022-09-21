近日多家媒體公布台南市長選舉民調，雖然國民黨候選人謝龍介連番猛攻，但是現任市長黃偉哲始終維持大幅的領先。在民進黨議員紛紛與黃偉哲合體造勢之際，台南街頭卻出現國民黨議員，與新北市長侯友宜的聯合看板，引發是否「母雞不夠力」的討論。

民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。(林依婷提供)

民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。(謝舒凡提供)

民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。(邱莉莉提供)

民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。(朱正軒提供)

國民黨議員許至椿與新北市長侯友宜的合體看板，上面寫著「友宜相挺、真誠類聚」，讓人誤以為國民黨在台南市的母雞是侯友宜。

而近日謝龍介放出與民眾黨「藍白合」的訊息，讓國民黨市議員一頭霧水，因為國民黨此次在台南市議員僅提名19人，較上屆少3人，保守的提名若加入民眾黨的變數，小雞互踩的結果恐造成選票衝突。因此，許至椿合體侯友宜，被視為是藍軍企圖擺脫「母雞不夠力」的困局。

此次民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。

其中較為特殊的是第一選區王宣貿，掛出台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁的合體看板，他特別強調黃偉哲市長是非常強大的母雞，而且因為國家圖書館南部分館正式確定座落新營，已經有很多大新營地區的人跟他說，這次一定會繼續投給黃偉哲，要肯定黃偉哲重視溪北地區的發展建設。

第一選區王宣貿，掛出台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁的合體看板。(王宣貿提供)

王宣貿也補充道，自己在台南出生但在嘉義歷練，因此才掛出雙首長聯合推薦，希望自己能夠成為台南與嘉義之間的橋樑，兩地可以合作共好。