無黨籍台北市長參選人黃珊珊（見圖）21日提出「永續台北」政策。（劉宗龍攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊將於25日舉行競選總部成立大會，並公布相關團隊幹部，黃珊珊陣營將捨棄傳統「總幹事」職稱，改為商業化職稱「策略長」，並由前台北市政府市政顧問、美斯潔公司董事長翟本喬出任；對此，黃珊珊今未正面回應，僅表示，找翟本喬協助政策的討論已經很久了，要打破傳統選戰編制，不要把人排排站喊凍蒜，隔天卻有人稱未經同意就被掛名。

黃珊珊過去政策發布會上，曾找來前內政部長李鴻源擔任政策總顧問，也曾找翟本喬為智慧城市政見背書，如今傳出將由翟本喬出任黃珊珊競選「策略長」一職，但實質內涵與傳統「總幹事」雷同，將主導選情議題分析及操作。

黃珊珊今舉行「永續台北」政策發布會，會後受訪時未正面回應此事，僅稱傳統選舉都是將人列出來排排站、喊凍蒜，隔天卻有人稱未經同意就被掛名等問題，而自己主打非傳統式選戰，將捨棄如此作法。

黃珊珊表示，對手都以政治思考城市問題，每天操弄藍綠、統獨對立，追求個人或政黨利益，非常不切實際，而自己主張從企業、民間尋找對城市問題有想法的人，並藉由此次選舉推動城市改變，希望能走出不同於傳統選戰的路。

據了解，競選總部成立大會當天，主軸會放在各區後援會公布大會，包含黃珊珊深耕20餘年的內科，都將到場共襄盛舉會黃珊珊造勢。