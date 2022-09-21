美國聯準會(Fed)將召開FOMC會議、台灣央行也將召開理監事會議，外界關心全球升息趨勢，台灣也可能跟進升息。三三會理事長林伯豐今日表示，台幣貶值有利出口，但是同時也會帶來通貨膨脹，所以應該緊盯競爭對手韓國。
林伯豐也同時肯定，台灣央行不論是利率、匯率都守得不錯。
至於邊境開放，林伯豐認為，如果已經接種疫苗3劑，透過快篩的方式可以特殊安排例如解除隔離政策，改為「0＋7」自主管理。
美國聯準會(Fed)將召開FOMC會議、台灣央行也將召開理監事會議，外界關心全球升息趨勢，台灣也可能跟進升息。三三會理事長林伯豐今日表示，台幣貶值有利出口，但是同時也會帶來通貨膨脹，所以應該緊盯競爭對手韓國。
林伯豐也同時肯定，台灣央行不論是利率、匯率都守得不錯。
至於邊境開放，林伯豐認為，如果已經接種疫苗3劑，透過快篩的方式可以特殊安排例如解除隔離政策，改為「0＋7」自主管理。
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