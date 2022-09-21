網紅閃亮亮有著天使外貌和豐滿身材，因過去在老家賣紅豆餅，讓她以「紅豆餅女神」稱號爆紅。3年前她熱戀「硬漢兄弟」成員黃包包，不慎外流3支動作片，但也逐漸走出陰霾，並改名為「蕭芷渲」重新出發，代表著自己將邁入下一階段，但其感情狀態頗令人好奇。

蕭芷渲今年3月宣布告別舊藝名，坦言這些年她無數次掉進深淵，根據《TVBS新聞網》報導，當時她每天以淚洗面、害怕陌生人眼光，最後足足花1年多才釋懷。後來6月時，她在IG公布更改藝名決定，表示如今已能再次爬起來，也能越來越自在地生活。此外，蕭芷渲也強調，改名只是一個階段的改變，改變後的好壞仍得自己決定。除了感激過去，她也宣布以「蕭芷渲」新身分，開創一個嶄新的生活。

再過來，蕭芷渲今年8月向《自由時報》坦言，她已比過去勇敢許多，並表示媽媽曾擔心酸民攻擊批評，對此，她說儘管有一套排解情緒方式，但某次看到酸民留言：「妳一定會嫁不出去」，仍讓情緒陷入崩潰，不過隨即自我喊話：「我未來一定嫁得掉」，也提及2020年宣布分手男友黃包包後，感情狀態陷入空白。

閃亮亮(蕭芷渲)與黃包包有一段情。(圖/黃包包、閃亮亮 IG)

近來蕭芷渲照常在社群更新貼文，照片中的她打扮青春，笑容樂觀燦爛。上半身外搭黑色外套，裡面是運動Bra，堅挺雙峰若隱若現，同時腰間露出白皙纖腰，搭配寬鬆運動長褲，讓粉絲大讚：「美爆了」，其中就有人問：「請問妳和(網紅)傑恩是不是在交往？」對此，蕭芷渲毫不避諱回覆：「我最近過得很開心，有好消息再跟大家說哈哈哈」，語帶保留不多做正面回應，讓女神的感情世界更加充滿神秘感。

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