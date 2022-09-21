和潤企業(6592)旗下子公司和潤電能周三與法商夏爾特拉集團-雷克電能公司跨國合作共同投資新型態-漁電共生太陽能案場，本案利用太陽能創電、土地多元化利用、兼顧養殖經濟，達成企業、漁民、環境三贏局面，是和潤電能為環境永續，發展綠能的重要里程碑。本次漁電共生案場有地面型、水面型、屋頂型，分別位於雲林、台南，由和潤電能出資併購雷克電能旗下4座案場90%股權，並與行政院農業委員會水產試驗所合作養殖、出租，裝置容量達5MW，預估年發電量可達600萬度以上。

董事長劉源森表示，2022年不僅是和潤電能公司成立元年，也是和潤電能漁電共生元年。政府大力推動漁電共生，在魚塭上建置太陽光電面板，養殖兼發電，並設定2025年漁電共生容量要達4.4GW。這對於和潤電能是一大機會，也是一大挑戰，和潤電能搭配政府政策支持與自身資金挹注，可快速、大規模開發漁電共生案場，並改善養殖環境，但也考量到太陽能發電這20年間，漁業養殖可能因市場需求、經濟價值、養殖戶轉換等因素而改變，以及各地區魚塭養殖特性不同，所以在規劃漁電共生時須客製化、因地制宜，並平衡養殖經濟、太陽能光電、環境永續三方面的發展，挑戰難度可說高於一般太陽能建置。

和潤電能自今年5月成立以來，以全方位綠能服務為發展策略，業務範疇包括創能、儲能、用能、綠能融資等，積極發展綠色能源服務，期望推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。創能業務目前持有太陽能光電案場數已達51場，年底建置容量將挑戰100MW；儲能業務透過投資儲能系統，積極參與台電調頻備轉服務(AFC)；用能業務則投資充電樁營運商(CPO)公司，同步佈建快慢充電樁，提供全品牌車主最佳之充電服務及體驗。此外，對於有意推動綠能之業者亦提供資金分期服務，與其一起攜手為能源轉型、環境永續作努力。