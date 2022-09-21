國外網友近期流行用感冒藥水「NyQuil」煎雞胸肉的挑戰活動，不過美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（20）日示警，指出這項挑戰活動可能會「非常危險」，煎煮的過程中導致藥水濃度增加，就算不食用，吸入藥水蒸氣也可能傷害肺部。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，近幾個月國外網友流行用感冒藥水「NyQuil」煎雞胸肉的挑戰活動，短影音平台TikTok上有不少網友分享挑戰影片，畫面顯示網友在平底鍋內放上雞胸肉，接著豪邁地倒入半瓶藍色的「NyQuil」藥水，一邊煎一邊將雞胸肉翻面。

FDA issued warning of TikTok challenge that encourages people to cook chicken in NyQuil pic.twitter.com/ahTtA8ETsm — DomisLive NEWS (@domislivenews) September 20, 2022

不過美國FDA周二在官網發布警告，直白指出這項挑戰聽起來相當「愚蠢、倒胃口」，而且也可能「非常危險」，指出烹煮藥物可能會導致藥物濃度升高，同時改變藥物的性質，就算挑戰者最終沒有把雞肉吃下肚，烹煮的過程中吸入藥物的蒸氣，也可能導致高濃度的藥物進入體內，可能進而傷害肺部。

FDA warns against potentially deadly 'NyQuil Chicken Challenge' https://t.co/0TjycR9xkv pic.twitter.com/3biphRBqaX — New York Post (@nypost) September 20, 2022

FDA聲明強調：「簡而言之，有些人可能在不知不覺中吸入了高危險劑量的咳嗽、感冒藥。」

感冒藥水「NyQuil」的成份包含乙醯胺酚（Acetaminophen）、止咳藥物「Dextromethorphan」及「Doxylamine」，一般建議成人在需要時攝取30毫升，攝取過量可能導致嚴重頭暈、肝臟問題、呼吸問題等。

美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）家醫科臨床助理教授哈特曼（Aaron Hartman）解釋，如果民眾吃下一塊完全煎熟的雞胸肉，實際上就等於攝取了1／4、甚至半瓶的「NyQuil」藥水，「當你煮像NyQuil這類的咳嗽藥水，你煮掉裡面的水及酒精，導致雞肉有超高濃度的藥物。」

針對報導，生產「NyQuil」的寶鹼公司（Procter & Gamble）尚未回應。