漢翔公司與GE公司(GE Gas Power)21日進行簽署燃氣渦輪快速發電機組，代理延長3年的合作協議。漢翔公司說，該公司由科技服務處長夏如偉與奇異公司台灣區銷售總經理吳大安代表簽署，並由漢翔董事長胡開宏擔任見證人；雙方依據協議內容延長合作關係，共同為國內燃氣渦輪快速發電機組市場銷售及拓展而努力。

漢翔公司指出，該公司與奇異公司現正攜手於台電通霄電廠、中油永安廠建置燃氣渦輪發電機組，未來可藉此成功案例，在國內協助更多企業將燃煤發電機組汰換為燃氣機組。

雙方簽署協議的燃氣渦輪發電機組，其機組搭配航改型渦輪引擎，已廣泛應用於船舶主機及工業發電等領域，啟動速度快可於10分鐘內完成啟動，亦可當日多次起停，有效解決尖峰用電及電力不足的困境，此類引擎除可燃燒天然氣外，也能混合氫氣作為發電燃料，相較於傳統燃煤可減少二氧化碳排放。

漢翔公司表示，近年來在國防、民機、科技服務範疇皆有亮麗成果，科技服務範疇大有斬獲，為響應國家能源轉型政策積極布局新能源，2021年啟用儲能系統，為全台第一家正式上線，台電電力交易平台日前輔助服務市場dReg0.25及dReg0.5調頻備轉輔助服務的合格廠商。

漢翔公司強調，另儲能系統沙鹿第二案場、岡山第三案場規畫建置中，正式上線後可提供更多電力容量，使電網穩定運作，若遇有突發事故時能立即供電，將社會受到負面影響降到最低。沼氣微渦輪發電業務，則持續與國內環保機關、畜牧業、石化業等合作，一同為淨零碳排盡一份心力，增加台灣綠色競爭力。