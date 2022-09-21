民眾黨新竹市長參選人高虹安涉論文抄襲疑雲，她雖在昨日召開記者會否認抄襲，卻遭質疑其出示參考文獻是事後加工。民進黨立法院黨團21日召開記者會批評，高虹安明知自己未依規定引註，感到心虛事後修改，昨日開記者會時卻裝得好像沒這回事，面對外界質疑更逃避問題。副幹事長黃世杰強調，此事牽涉誠信，呼籲高虹安誠懇面對。

媒體日前報導，高虹安任職資策會期間，獲補助赴美國辛辛那提大學進修，但博士論文大量使用她與其他研究人員共同發表的2篇期刊論文，且未引註出處，更未取得資策會授權使用。

儘管高虹安20日召開記者會強調絕無抄襲，卻有媒體報導她出示的參考文獻是事後加工，在9月17日凌晨才加上第64條參考來源，且在謝詞中加註該博士論文源自資策會科專計畫。

對此，高虹安回應，關辛辛那提大學博士論文，是學校認定論文發表的最終版本，「不是我個人說了算」。官方網頁下載的版本，也不是她可以擅自修改上傳。

黃世杰則指出，此事代表高虹安心虛，知道自己並未按照學術規範應撰寫引註與參考文獻，也未依合約註明該研究計畫接受經濟部補助，否則高虹安若沒錯，她何必修改？

黃世杰也質疑，高虹安面對外界質疑只說「不是我個人說了算」，明顯是逃避問題。試問，若高虹安本人不能擅自修改，還有誰能幫她改？

黃世杰強調，學生寫論文過程中出現瑕疵、錯誤，事後透過程序審議與處理，並不嚴重，但此事牽涉誠信問題。倘若論文出現瑕疵，當事人應誠實認錯，在學校認可下進行事後補正，完全沒有關係。然而，高虹安昨天並未面對自己犯下的錯誤，裝得好像事後補上的引註一開始就存在，還反問「你相信學校還是媒體」。

黃世杰說，他也是台大學生，但絕不說「我相信台大」，因為真正的台大人追求真理、學問，校方僅是行政機關，也會有犯錯的時候。高虹安應說明，自己當初做了什麼、現在可以如何彌補、如何面對被妳剽竊、利用的人，希望昨日在記者會中展現高姿態的高虹安，能夠誠懇面對問題。