森林護管員指獵人會依據各種動物的習性，在獸徑放置捕獸鋏或山豬吊等陷阱。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

東卯山台灣黑熊二度野放，5月行經南投縣仁愛鄉武界山區誤中山豬吊陷阱，慘遭獵人殺害，震驚各界！為了避免類似悲劇再發生，林務局南投林管處、南投縣政府近期獲報，日月潭月牙灣附近有多隻肢體殘障的流浪狗，懷疑有人在山區設置陷阱，成立聯合稽查小組展開搜索清除捕獸鋏及山豬吊，近2年來已經清除63組，提醒民眾弱用捕獸鋏或山豬吊致動物重傷或死亡，最重可處2年以下有期徒刑、併科200萬元以下罰金。

林務局南投林管處、南投縣政府近期接獲投訴，指稱日月潭月牙灣附近接獲多起肢體殘缺的犬隻出沒，擔心附近山區可能遭設置捕獸鋏或山豬吊，日前會同相關單位在日月潭月牙灣周邊山域展開聯合稽查，森林護管員推測獵人會依據各種動物的習性，在其行經途徑放置捕獸鋏或山豬吊，帶領團隊前往各種動物的獸徑，並利用金屬探測器進行搜索並清除陷阱。

南投縣家畜疾病防治所指出，每年不定期到各山區進行聯合清查，2年來已經移除63組捕獸鋏或山豬吊等陷阱，提醒民眾使用捕獸鋏或山豬吊造成動物因誤中陷阱而重傷斷肢甚至死亡，已違反《動物保護法》可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰；若致動物重傷或死亡者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾切勿使用，以免受罰。