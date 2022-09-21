台東池上18日發生規模6.8強震重創花蓮南區鄉鎮，針對後續重建及安置工作部分，蔡英文總統允諾會和地方一起努力，盡快讓民眾恢復日常生活，並持續強化花東地區的救災量能。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚提及台東池上18日發生強震重創花蓮南區玉里、富里、卓溪等3鄉鎮時，神情凝重，並希望蔡英文總統能重視花蓮此次的災損，給予各項受損的道路、橋樑、房舍及人民財產最大的協助。（羅亦晽攝）

今天是921全國防災日，蔡英文總統前往花蓮市國福運動園區，視察內政部消防署大規模震災救災動員演練內容，並在致詞提到，花東18日發生規模6.8強震後，後續還有許多重建及安置工作要進行，中央會和地方一起努力，盡快讓民眾恢復日常生活，並持續強化花東地區的救災量能。

內政部消防署與花蓮縣政府合作，19日至21日期間辦理大規模震災救災動員演練，模擬花蓮外海琉球隱沒帶發生規模8.0地震，在道路中斷的情況下，如何用最快速度集結政府與民間單位投入救員，讓災害降到最低。

蔡總統於21日全國災防災日到花蓮視察成果，上午10時許在花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、內政部長徐國勇等人陪同下，先到縣立體育館小巨蛋門口視察物資收容服務台、戶外收容，再入內聽取演習概況簡報、觀看花蓮縣災難醫療救護隊災害緊急醫療應變實作，最後再到國福運動園區視察各單位的演練成果。

徐榛蔚先上台致詞，除肯定各單位的演練成果，她也神情凝重地向蔡總統提及台東池上18日發生強震重創花蓮南區玉里、富里、卓溪等3鄉鎮一事，她說，救災救難工作雖在最短時間完成，但後續的復建工程卻非常艱困，希望各部會長官到花蓮視察全國防災演習後，能重視花蓮此次的災損，給予各項受損的道路、橋樑、房舍及人民財產最大的協助。

蔡總統致詞則先提及921國家防災日及此次演練一事，她說，上周花東都有地震發生，再次提醒大家地震的威脅，隨時隨時地有發生的可能，正因如此，要時時提高警覺，透過演練提高自主與救災能力，強化各項設備措施，才能在災難真正發生時妥善因應面對，將各種傷害降到最低。

蔡表示，此次演練主要是模擬花蓮外海發生大規模地震，在道路交通中斷的情況下，利用陸海空各種方式調度及救災團隊的加入，為未來大規模動員救災進行演練；蔡總統除肯定各縣市政府、國軍、空勤總隊、消防局特種搜救隊、民間救災團體互相協調，展現強大的救災能力。

最後，蔡總統也回應徐的要求，她說，上周地震後續的重建及安置尚有許多工作要進行，中央跟地方會一起努力，加速、加快讓民眾生活早日恢復正常，中央也會全力投入，和地方政府一起努力，並持續強化花東地區的救災救援量能。

蔡總統下午也預計到南區玉里鎮勘災，視察玉興橋、玉里中學、東里車站等處的受損情形，之後再到台東關心災情。