金管會主委黃天牧今（21）日指出，台灣資本市場有4成都是外資，加上配合「2030雙語政策」，台灣雙語分行兩年半成長逾兩倍，銀行不僅實體通路雙語化，數位通路也是，黃天牧並進一步鼓勵上市櫃公司公開資訊雙語化，加強跟國際社會的溝通。

黃天牧今日與國發會主委龔明鑫、財政部國庫署長蕭家旗前往遠東國際商業銀行承德分行及台灣銀行松江分行，視察兩家雙語示範分行推動成果。

黃天牧說，為營造友善雙語金融服務環境，增進我國金融市場國際化形象，鼓勵各銀行設置雙語示範分行，至今年6月底，已有22家本國銀行設置584家雙語分行，較2020年12月底18家本國銀行設置172家，家數成長412家、成長率239％。

金管會指出，兩家示範分行各具特色，遠東國際商業銀行多年鼓勵行員提升外語能力，全行9成以上行員持有英語能力檢定證照，承德分行具永續經營與環境保護概念特色，分行招牌外觀及行內設置多國語言問候標示，也備有多語翻譯機，服務表單全面使用數位化之雙語互動式表單。今年底也會換發ESG概念的抗UV機能性制服。

台灣銀行的願景為2025年全球的分行均為雙語分行，透過評鑑機制激勵分行雙語服務動能，目前雙語分行設置家數為79家，占本國銀行雙語分行584家的14％。該行松江分行已成立50年，位於外國觀光客聚集、旅行社及貿易公司林立之熱鬧商圈，外幣兌換及外匯存款等業務量大，為因應客群需求，該分行行員提供英、日語金融服務，並設置多種幣別之雙語介面外幣提款機及雙語介面智慧繳款機，且配合政府政策提供就業金卡金融服務。

金管會表示，兩家雙語示範分行的雙語化人力及硬體設置均配置妥善，提供清楚之雙語標示、常用之英文表單以及相關業務之雙語人員服務，顯示雙語示範分行之推動已激勵銀行業雙語化之動能，為營造友善雙語金融服務環境邁進一大步。

本次視察並發現分行環境之規劃能結合永續發展概念，並利用數位化、科技化金融服務優化客戶體驗，展現其發展永續及金融科技之成效。金管會期許銀行持續推動設置雙語示範分行，提供在台外國人更友善之金融服務，並帶動台灣整體金融雙語環境躍升，促進台灣金融服務環境國際化。