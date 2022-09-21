信義房屋領先房仲業界，運用Proptech房地產科技優化消費者買賣房屋體驗，並持續經營成交客戶會員制，以數位工具提供各式服務。例如買賣成交後要面對程序繁複的過戶手續，信義房屋將部分代書流程數位化，包括可透過APP上傳帳單、稅單等文件，省去紙本作業並妥善留存資料，亦提供線上查詢履約保證專戶的進出帳明細、銀行撥款進度等；此外，信義房屋也與台新銀行等多間銀行合作，推出成交會員專屬的「助您安心成家」專屬房貸專案。

買賣房屋是多數人一輩子當中金額最大的交易，流程也最為繁複，如何確保交易流程安全、透明，且盡量讓流程清楚易懂，成為一向以客戶服務體驗為中心、「以人為本」的信義房屋所致力推動的目標。

其中，針對新成交的買賣客戶，簽約後隨即面臨一連串房屋產權過戶手續需要處理，信義房屋在APP中新增多項針對成交會員獨享的功能，如「金流明細」可查詢履約保證專戶的進出帳明細、銀行撥款速度，讓交易更安全、透明；「文件上傳」可協助解決過去需要提供紙本資料的痛點，可直接將水費及瓦斯費等帳單、地價稅單等文件，透過APP自動上傳給專屬代書核對；「我的里程碑」則會自動推播，提醒客戶目前完成的進度，以及下一步預計進行的進度。

不僅如此，信義房屋仲介產品部說明，過去為了尋找最優惠的貸款條件，買方在成交後，往往要耗費心力與時間，輪番詢問多家銀行，或是上遍各大銀行、房仲網站線上試算，且坊間網站所提供的試算表格，並無法精準掌握成交的物件資訊（物況）；因此，信義房屋推出「助您安心成家房貸專案」，與多間銀行合作，針對透過信義房屋新成交且符合「助您安心成家」房貸專案的會員，祭出線上貸款初估試算，以實際成交物件進行價值鑑估，並可在最短時間收到利率、最高可貸金額、手續費、寬限期、有無其他加碼優惠等初步試算結果，此外，也會有各銀行所提供的獨家優惠貸款方案。

以9月最新加入的合作銀行台新銀行為例，信義成交會員透過台新銀行的線上數位模型即時試算，最快於「一分鐘」即可獲得房貸試算結果，且最低可享有免申辦手續費、房貸利率最優1.75%（機動計息）起的專屬方案，台新銀行也加碼推出前推出「公教巢好貸專案」提供房屋增／轉貸優惠利率、手續費新臺幣1,688元起，凡任職於中央及地方各機關、公立學校及公營事業機構編制內員工，於今年12月底前均可申貸。

信義房屋強調，透過近年積極推動數位轉型、導入PropTech房地產科技，希望積極研究客戶在房屋交易過程中經常面對的痛點，持續推出數位化的創新服務，盼以信義房屋堅持40餘年來的誠信經營與深植人心的品牌本質，為信義會員打造專屬的貼心式數位服務。

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