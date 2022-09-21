民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日受訪時，批評新北市長侯友宜「鐵石心腸」，面對諸如恩恩案、金山區公所小編事件等等皆是用「行政程序」來應付，也酸侯友宜的「好好做事」宛如前總統馬英九的「謝謝指教」。

林家龍表示，除了恩恩案、還有金山區公所小編事件、衛生局遭性侵同仁輕生案，作為一位行政首長、父母官，一定是要先與民同在，不能都講那些沒有溫度的話，然後用行政程序來應付，但這個就是現在看到的侯市長的風格。

他批，侯友宜的「好好做事」，很像過去前總統馬英九的「謝謝指教」，到議會面對議員的質詢也是答非所問，就是因為太過「靠勢」、驕傲，而且過去雖然侯市長給人的形象是鐵漢柔情，可是他現在太硬，也沒有柔軟度，變成鐵漢無情、鐵石心腸，讓很多的受害者還受到二度傷害。

林佳龍指出，像恩恩案就最明顯的，恩恩爸一個人要獨自追求真相、釐清責任，我們應該要有同理心，應該會全力來去面對跟解決，然後檢討改進，讓未來不會再出現另外一位恩恩，所以從政應該要與民同在，與民同悲，這樣的慈悲心才能夠帶領大家從災難中走出來，社會也才能縫合跟重建。