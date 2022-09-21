近日不少網友在網上瘋狂討論關於學霸的問題，經常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋說，她也常常被說是學霸，但因為小的時候跟真的學霸一起長大，其實讓她很懷疑自己是笨蛋，看著自己苦惱半小時解不出來的數學題，對方只看了1秒就知道答案，那瞬間她真的當場變成碎片，貼文也引起網友討論。

胡采蘋今在臉書上發文表示，她從小到大經常被人說是學霸，但根據她自身的經驗，跟真正的學霸一起長大，其實會讓人有很長一段時間懷疑自己是笨蛋。舉例來說，她的家裡有兩個學霸，所以她從小就像在地獄一樣，甚至小學和中學要做智力測驗的時候，她都很害怕測出來的結果只有個位數，然後被大家發現她是笨蛋。

胡采蘋說，以前學霸經常會走過她的書桌，親切地俯視她在做什麼數學題目，然後面對她奮戰了半個小時的題目，他看了一眼就問說「答案是27嗎？」讓她當場就變成碎片，因為這一秒鐘與半小時的差別。直到她考上了正常的大學，發現自己和其他的同學水平差不多，她才終於放心。

貼文引起網友討論，「遇到真正的天才與地才，才懂得謙虛過日子」、「天生我材必有用，沒有人是完美的」、「高中時念私立高中醫科班簡直地獄，每天只睡3小時還是不及格，幾個學霸同學每天都在籃球場上，準時上床睡超飽，然後就進醫學院了」、「大學看同學算微積分，標準要寫超過五行的題目他一行秒解，寫兩行是為了打發時間」、「智商跟學霸兩個名詞定義最近都被重寫了！」