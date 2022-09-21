不少人習慣參考Google評論，一名網友發現台南一間賣魚肚的小吃店被留下一星負評，評論寫「我的女朋友吃完飯就和我分手了」，小吃店業者看到不但沒有生氣還恭喜他，希望他交到新女友，再到他店裡光顧測試感情，機智回應獲得網友讚賞，留言中也有人發現該小吃店是台南名店「富鴻魚肚小吃」，紛紛留言「這家真的超好吃」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張Google評論截圖，圖中一名男子留下一星負評寫下，「我的女朋友吃完飯就和我分手了」。業者看到留言後，以幽默的口吻回覆「恭喜你，一頓飯看清了一個女人，如果再交新女友，別忘了再來本店測試是否為真感情」。

一名男子和女友在台南富鴻小吃店用餐後，就被女友提分手了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

老闆這番話讓網友大讚不已，「老闆超機智」、「這家店是真愛測試嗎？」、「老闆好幽默」、「最喜歡這種自嘲式回應」、「女友會變心，但老闆賣的魚肚保證不會」、「偷偷說我朋友去完後，也分手了」。

留言中有不少饕客發現這間是台南有名的魚肚店「富鴻魚肚小吃」，「這家超好吃的啦」、「去台南必去吃」、「這間超好吃的喔」、「富鴻魚肚超好吃」、「台南宵夜好所在」、「富鴻生意超好的，是被魚肚耽誤的月老嗎？」